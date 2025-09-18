Что носить осенью 2025: главные тренды и модные образы сезона

Стройте образ на завернутом силуэте: шарф, платок или палантин поверх тренча; свитер поверх; платок заправлен в ремень и подтянут поясом. Добавляйте цвет через аксессуары: цветные перчатки, яркая обувь и сумки; синие найти сложнее, стабильнее брать бордовый, красный, коричневый. Жакет без лацканов берите осознанно: это фасон «на выход», легко уводит в ретро; лучше с твидом и в минималистичных линиях. База сезона — трикотаж и твид: кардиганы, поло (пуговицы или молния), вязанные костюмы, жилеты; твидовые юбки, пиджаки, костюмы, шапки, оторочки. Принт сезона — клетка любой величины и палитры; хорошо работает в твиде и офисном стиле. Фактуры — мягкие: драп пальто, фланель, бархат, пух, махер; пайетки оставьте на зиму и лето. Длина — миди: универсально и практично; мини холодно, макси неудобно в слякоть. Замша в аксессуарах: большая замшевая сумка «как саквояж» и замшевая обувь — актуальный акцент.