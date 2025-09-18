Названы скрытые опасности искусственного интеллекта

Одновременно с этим людям открыто говорят, что ИИ справляется с разными видами деятельности лучше, чем они. Что он специально заточен на то, чтобы делать ту или иную работу лучше людей. Вы уверены, что люди, которых приучили думать, что ИИ справляется лучше, реально смогут «принимать конечные решения»? Я знаю точно, что так не будет. Мой знакомый рассказал, как женщина-врач, отпустив пациента, полезла в чат ГПТ проверять поставленный диагноз и вздохнула с облегчением, увидев, что предположение чата ГПТ совпадает с ее диагнозом. Так это бывает уже сейчас, даже с врачами, которые обучались без искусственного интеллекта и имеют собственные знания и навыки. Они уже не очень доверяют себе. Когда же врачей (и других специалистов) будут растить с представлением, что есть искусственный интеллект, который за них всё очень хорошо оценит, самостоятельных решений не будет вовсе. Не надо обольщаться.