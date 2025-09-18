Ричмонд
Вели себя неадекватно в зоопарке и снимали на видео: в Минске задержали двоих нарушителей порядка

Ролик разместили в интернете, а после получения негативных комментариев удалили. Однако к тому времени видео уже распространилось в соцсетях.

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске правоохранители установили и задержали двоих мужчин, которые неадекватно вели себя в зоопарке и снимали все на видео. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Двоих мужчин задержали сотрудники Заводского РУВД Минска.

Установлено, что жители Витебской области 50 и 52 лет приехали отдохнуть в столицу. В зоопарке они совершили противоправные действия и сняли это на видео. Ролик разместили в интернете, а после получения негативных комментариев удалили. Однако к тому времени видео уже распространилось в соцсетях.

Мужчины признались, что накануне употребляли алкоголь и не задумывались о последствиях своих поступков.

Проводится проверка, действиям задержанных будет дана правовая оценка. -0-