В Новороссийске определили сильнейших полицейских-многоборцев страны

Чемпионат МВД России по служебному многоборью завершился в Новороссийске Краснодарского края в соответствии с целями государственной программы «Спорт России», сообщили в городской администрации.
В ходе турнира 120 сотрудников органов внутренних дел из 60 регионов страны соревновались в скоростном маневрировании на служебных автомобилях, владении табельным оружием, физической выносливости и профессиональном мастерстве.
Победу в командном зачете среди территориальных органов первой группы одержала команда ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Второе место заняли представители МВД по Республике Татарстан, третье — команда ГУ МВД России по Красноярскому краю.
Среди территориальных органов второй группы золото завоевала команда УМВД России по Костромской области, серебро у сотрудников УМВД России по Республике Коми, бронза у команды УМВД России по Курской области. Победители и призеры были награждены дипломами МВД России, кубками, медалями и памятными призами.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.