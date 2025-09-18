Ричмонд
Bloomberg: ЕК обсуждает отказ от импорта российского СПГ до конца 2027 года

Европа рассматривает возможность отказа от импорта СПГ из России в рамках нового пакета санкций.

Источник: Комсомольская правда

Европейская комиссия обсуждает отказ от импорта российского сжиженного природного газа (СПГ) до конца 2027 года. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

«Еврокомиссия рассматривает возможность включить положение в свой новый пакет санкций для того, чтобы отказаться от импорта всего российского СПГ», — говорится в материале статьи.

Как сообщает источник, многие страны Евросоюза не хотят вводить пошлины в отношении Китая и Индии. Поэтому ЕК решила сосредоточиться на ограничении импорта СПГ из России.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении Politico, что Евросоюз планирует отказаться от российского газа к 2027 году, введя новые жесткие правила. Такое решение может вынудить многие компании расторгнуть долгосрочные контакты с РФ.

