Ожерелье из своих костей: Элтон Джон шокировал родню жуткими подарками

Напомним, в августе Элтон Джон вновь испугал поклонников своим болезненным видом. Музыканту уже 78 лет, и все последние годы он постоянно борется с различными недугами, из-за чего ему пришлось бросить гастрольные туры. На этот раз певца заметили на отдыхе во Франции, он с трудом передвигался и выглядел истощённым. Артист не скрывает своих проблем со здоровьем. Он уже рассказывал об операции на коленном и тазобедренном суставах, а также о раке простаты и потере зрения на один глаз.