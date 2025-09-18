Ричмонд
Трамп заявил, что видел в убитом Чарли Кирке вероятного президента США

Трамп заявил, что Чарлик Кирк был яркой личностью с большим будущим.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп высоко оценил заслуги консервативного активиста Чарли Кирка, отметив его выдающиеся качества и потенциал. Об этом глава государства сообщил во время пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, которую транслировал Белый дом.

Трамп подчеркнул, что Кирк был яркой личностью с большим будущим. По словам президента, некоторые считали, что активист мог бы однажды занять пост главы государства. Сам Трамп также выразил уверенность, что у Кирка были все шансы стать президентом США.

Трагедия, унесшая жизнь Чарли Кирка, произошла во время массового мероприятия в Университете долины Юта. Активист получил тяжелое ранение в шею. Несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось, и он скончался в больнице.

В знак скорби по погибшему Дональд Трамп распорядился приспустить государственные флаги. Президент также выразил глубокие соболезнования семье Кирка, назвав его великим человеком и настоящей легендой американской политики.

