В крымском селе Ильичево открыли модельную библиотеку

А для того чтобы пользоваться услугами библиотеки могли люди с ограниченными возможностями здоровья, в учреждении установили специальное оборудование. Также там появились интерактивный глобус для виртуальных путешествий и сенсорный стол с обучающими программами для детей. К тому же в библиотеке обустроили зоны для мастер-классов, творческих встреч и дискуссий. Также в учреждении можно бесплатно пользоваться интернетом.