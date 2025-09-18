В крымском селе Ильичево открыли модельную библиотеку

Торжественное открытие созданной при поддержке нацпроекта «Семья» модельной библиотеки состоялось в селе Ильичево в Республике Крым. Об этом сообщили в администрации Ленинского района.
Библиотека оснащена современным оборудованием. Речь идет о компьютерах, интерактивных панелях, проекторе и мультимедийной технике. Книжные фонды также были расширены. В них поступили более 5,3 тысячи изданий, в том числе журналы и электронные ресурсы.
А для того чтобы пользоваться услугами библиотеки могли люди с ограниченными возможностями здоровья, в учреждении установили специальное оборудование. Также там появились интерактивный глобус для виртуальных путешествий и сенсорный стол с обучающими программами для детей. К тому же в библиотеке обустроили зоны для мастер-классов, творческих встреч и дискуссий. Также в учреждении можно бесплатно пользоваться интернетом.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.