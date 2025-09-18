Ричмонд
Путин предложил подумать об отмене патентной системы для мигрантов

Президент России Владимир Путин в четверг, 18 сентября, заявил, что необходимо подумать над отменой патентной системы для трудовых мигрантов в стране.

Он добавил, что такая система широко применяется, и подчеркнул, что сфера миграции является чувствительной для россиян.

— Это чувствительная сфера очень для граждан, и власть ни на федеральном уровне, ни на местах не должна делать вид, что проблемы не существует. Есть эти вопросы, их нужно решать, но решать невозможно будет, если не держать их в поле зрения постоянно, — высказался глава государства.

Путин заявил об этом во время встречи с лидерами фракций в Государственной думе, передает сайт Кремля.

17 сентября министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что страна находится в стадии перехода к модели возвратной миграции. Он подчеркнул, что при дефиците на рынке труда никто не готов всерьез полагаться на иностранцев в долгосрочной перспективе, и охарактеризовал принцип, согласно которому мигранты приезжают, получают плату за свой труд и уезжают, как честный.