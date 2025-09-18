Путин предложил подумать об отмене патентной системы для мигрантов

— Это чувствительная сфера очень для граждан, и власть ни на федеральном уровне, ни на местах не должна делать вид, что проблемы не существует. Есть эти вопросы, их нужно решать, но решать невозможно будет, если не держать их в поле зрения постоянно, — высказался глава государства.