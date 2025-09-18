Ричмонд
Врач рассказала, почему не стоит покупать БАДы после пластических операций

Хирург Сафонова: Восстановление после пластики обходится без дорогих БАДов.

Источник: Комсомольская правда

После операции пластические россиян призвали не поддаваться на маркетинговые уловки с «волшебными» средствами для быстрого восстановления. Пластический хирург высшей категории Любовь Сафонова пояснила, что обычно хватает стандартного лечения. Об этом пишет «Газета.Ru».

— Вам могут предложить дорогие витаминные комплексы, БАДы «для быстрого восстановления» или добавки «эксклюзивно только в нашей клинике». Покажите список своему хирургу. В 99% случаев он скажет, что достаточно обычного правильного питания и нескольких стандартных недорогих препаратов, — объяснила специалист.

Особое внимание стоит уделить компрессионному белью. Сафонова советует уточнить у хирурга класс компрессии и модель и покупать его в аптеке или ортопедическом салоне — это безопаснее и выгоднее.

Эксперт также подчеркнула, что при выборе клиники важно знать, что входит в стоимость операции. Честные центры включают послеоперационные процедуры, медикаменты и перевязочные материалы без скрытых платежей.