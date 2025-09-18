Врач рассказала, почему не стоит покупать БАДы после пластических операций

После операции пластические россиян призвали не поддаваться на маркетинговые уловки с «волшебными» средствами для быстрого восстановления. Пластический хирург высшей категории Любовь Сафонова пояснила, что обычно хватает стандартного лечения. Об этом пишет «Газета.Ru».