С балалайкой, играми и песнями. Кадеты Беларуси и России отметили в «Зубренке» День Союзного государства

У кадетов Союзного государства продолжается насыщенная гражданско-патриотическая смена «За честь Отчизны» в «Зубренке». В лагерь съехались ребята со всех уголков Беларуси и из 22 субъектов России, чтобы улучшить свои навыки, обменяться знаниями и получить незабываемый опыт. А 18 сентября на базе лагеря отметили День Союзного государства. Корреспондент БЕЛТА посмотрела, как проводят свое время воспитанники.
Смена является для лагеря традиционной, проходит с 2007 года, а в 2025 году она объединила 504 человека. За 20 дней кадетов ждет огромное количество испытаний и активностей, в частности соревнования по разборке и сборке автомата, стрельбе из винтовки, конкурс презентаций делегаций. Победители получат памятные награды.
День Союзного государства тоже провели очень масштабно. За полчаса до мероприятия все воспитанники уже выстроились и ждали торжественного марш-парада. Каждой команде предстояло пройти с флагом своего региона.
Оркестр Военной академии Республики Беларусь подготовил целое шоу. Пока одна часть музыкантов играла мелодию, вторая устраивала настоящее театральное представление. В репертуаре — известные всем песни из советских мультфильмов и современных сериалов. Каждая сопровождалась соответствующей сценкой — участники оркестра даже изображали драку.
После марша все воспитанники отправились делать памятные фото. Там мы познакомились с командиром команды сборной города Минска Каролиной Савченко. Девушка рассказала, что живет в одном отряде с ребятами из Санкт-Петербурга и очень рада встрече с ними. «В лагере организовали много мероприятий, которые помогают нам стать лучше и сильнее. Каждый проживает их по-разному: через слезы или радость, иногда занимает не те места, которые ожидал. Больше всего запомнился конкурс по стрельбе — он стал любимым у нашей команды», — рассказала командир.
Пообщались и с ее подругой Аленой Зотовой, которая приехала из Санкт-Петербурга и впервые побывала в Беларуси. Гостье очень понравилась местная культура и национальная кухня. Кстати, по словам руководства центра, кадетов угощают драниками и борщом, который сделан с большой любовью местными поварами.
«Наблюдая за ребятами в эту смену, мы видим, насколько они сдружились. Кадеты обсудили, чем живет сегодня белорусская и российская молодежь. Их волнуют вопросы патриотизма, сплочения — в своем возрасте они уже абсолютно по-взрослому рассуждают на эти темы. Когда начинаются вечерние мероприятия, во время которых можно посидеть у костра, пообщаться в своем небольшом коллективе, они объединяются и рассуждают о молодежных проблемах. Ребят волнуют одни и те же темы: их отношения друг с другом, вопросы нравственности, выбор будущей профессии», — рассказала директор НДЦ «Зубренок» Татьяна Осмоловская.
Заместитель председателя Комиссии Парламентского собрания по науке и образованию Михаил Мирончик отметил, что кадеты в будущем продолжат строительство Союзного государства. По его мнению, подобная дружба закладывает основы сотрудничества и развития Беларуси и России.
Одним из самых интересных мероприятий для кадетов стало показательное выступление военнослужащих Вооруженных сил Республики Беларусь. На большом стадионе они показывали приемы акробатики, продемонстрировали на конкретных ситуациях, как работают с поисковыми собаками, будь то нападение на человека или обнаружение взрывчатки. Чтобы обозначить ее, животному достаточно просто лечь. Помощь собаки в работе военных все еще остается очень актуальной.
Заместитель начальника управления — начальник группы управления военного образования Вооруженных сил Республики Беларусь полковник Вячеслав Хролович подчеркнул, что молодежь Союзного государства открыта для общения и восприятия общих гуманитарных ценностей. Он заметил, что, если кадеты проникнутся идеей интеграции, будут увлечены контактами со сверстниками, строительство Союзного государства успешно продолжится.
На этом зрелищные выступления не закончились. В актовом зале для ребят подготовили праздничный концерт «Славянской верности союз». Заряженные после всех сюрпризов, зрители были особенно активны — принимали участие в играх, хором отсчитывали секунды до начала программы, а затем в унисон пели знакомую каждому «Катюшу» под разливы балалайки.
БЕЛТА. -0-