С балалайкой, играми и песнями. Кадеты Беларуси и России отметили в «Зубренке» День Союзного государства

После марша все воспитанники отправились делать памятные фото. Там мы познакомились с командиром команды сборной города Минска Каролиной Савченко. Девушка рассказала, что живет в одном отряде с ребятами из Санкт-Петербурга и очень рада встрече с ними. «В лагере организовали много мероприятий, которые помогают нам стать лучше и сильнее. Каждый проживает их по-разному: через слезы или радость, иногда занимает не те места, которые ожидал. Больше всего запомнился конкурс по стрельбе — он стал любимым у нашей команды», — рассказала командир.