Не навредить и упредить. Депутат о законодательных подходах к деятельности партий и общественных объединений

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Законодательные подходы к деятельности политических партий и общественных объединений должны учитывать два ключевых принципа — не навредить и упредить негативные последствия. Таким мнением поделился с журналистами председатель Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Николай Бузин на полях круглого стола «Роль политических партий и общественных объединений в обеспечении народного единства», передает корреспондент БЕЛТА.
По его словам, комиссия планомерно и системно изучает состояние и перспективы развития законодательной базы, относящейся к компетенции комиссии, в том числе в общественно-политической сфере. Николай Бузин напомнил, что последние корректировки в этой области вступили в силу около двух лет назад. Законодательные подходы были призваны не только активизировать работу политических партий и общественных объединений, но и дать новый импульс развитию партийного строительства и гражданского общества в целом.
«За это время произошло много изменений. Произошли определенные события вокруг нашего государства, внутри нашего государства, — заметил он. — Это мероприятие мы проводим для того, чтобы разобраться, что необходимо нашему обществу сегодня, и внести это в законодательство на перспективу. По большому счету законодательство должно обеспечивать решение главнейшей задачи — улучшение жизни общества».
Участники круглого стола собрались сегодня для того, чтобы провести определенный мониторинг по теме партийного строительства и при необходимости — решить первостепенные задачи для корректировки данного направления.
«У нас нормально действующая система. Но любая система требует донастройки», — подчеркнул председатель Постоянной комиссии.
Депутатам, представителям Министерства юстиции, различных партий и общественных объединений предстояло обсудить эффективность принятого ранее законодательного решения и высказать конструктивные инициативы. При этом отмечалась необходимость учитывать два ключевых принципа. Первый — не навредить, то есть не мешать жить и развиваться политическим партиям и объединениям, предлагающим идеологию, основанную на патриотизме, любви к Родине, защите суверенитета и независимости страны. Второй принцип — упреждение, то есть предвидение негативных последствий и принятие мер, в том числе законодательных, для их предотвращения.
По словам Николая Бузина, главнейшая задача депутатского корпуса — своевременно услышать людей, запросы общества. -0-