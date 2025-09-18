Не навредить и упредить. Депутат о законодательных подходах к деятельности партий и общественных объединений

По его словам, комиссия планомерно и системно изучает состояние и перспективы развития законодательной базы, относящейся к компетенции комиссии, в том числе в общественно-политической сфере. Николай Бузин напомнил, что последние корректировки в этой области вступили в силу около двух лет назад. Законодательные подходы были призваны не только активизировать работу политических партий и общественных объединений, но и дать новый импульс развитию партийного строительства и гражданского общества в целом.