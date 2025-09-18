Задействовать потенциал райцентров. Каким будет экономический форум в Гомеле в 2026 году

18 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. При проведении Гомельского экономического форума в следующем году, когда масштабное событие объединит участников уже в 20-й раз, планируется задействовать потенциал и областного, и районных центров юго-восточного региона. Такими намерениями поделился председатель облисполкома Иван Крупко на полях XIX Гомельского экономического форума, который проходит в городе над Сожем 18 и 19 сентября, передает корреспондент БЕЛТА.
«Беларусь, Гомельщина всегда радушно встречают своих гостей и друзей. Для нас Гомельский экономический форум — главное деловое мероприятие года. Подходы к событию выстроены так, что в течение года мы отрабатываем межрегиональные связи. Например, в этом году с Российской Федерацией это Челябинск, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Брянская область, с Казахстаном — Карагандинская область, с Китайской Народной Республикой (- многие регионы. — Прим. БЕЛТА). Мы наработали определенные связи и пригласили всех на экономический форум», — рассказал Иван Крупко.
Он обратил внимание, что, конечно, к обсуждению повестки форума подключились и представители других стран. «Мы расширяем связи, которые у нас есть, находим новые контакты. Есть интерес к нашим предприятиям, к нашей продукции, к развитию гуманитарных вопросов», — констатировал руководитель области. На нынешнем форуме уже подписан ряд документов.
«Направлений (для развития сотрудничества. — Прим. БЕЛТА) сегодня обозначили очень много. Отзывы гостей очень неплохие. Отмечают подходы (в работе форума. — Прим. БЕЛТА) — возможность поработать не только на выставке, но и на предприятиях, поучаствовать в секциях, внести свои предложения по разным направлениям. Это и инвестиции, и финансы, и туризм, и промышленность, и инновации, и развитие регионов, и многое другое. Думаю, что нынешний форум даст положительный эффект для развития экономики Гомельской области», — сказал Иван Крупко.
Говоря о предстоящем ХХ форуме, председатель облисполкома обозначил следующие векторы: «Стратегический партнер — Российская Федерация. Межрегиональное взаимодействие будет совершенствоваться. Смотрим, где можем найти точки роста и дополнительно привлечь бизнес, что-то открыть новое. Казахстан — большой рынок. Мы были в Караганде, открыли разные направления, обсуждали различные вопросы. Будем идти дальше — расширение уже ранее подписанных договоров, установление новых связей. Китайская Народная Республика — и стратегический партнер, и друг. Работаем по поставке продукции, по инвестициям с китайской стороны. Узбекистан — быстрорастущий рынок, на следующий год сконцентрируем (внимание в том числе здесь. — Прим. БЕЛТА)».
«ХХ, юбилейный форум пройдет широко. Возможно, увеличится количество дней его проведения. Продумаем расширенные программы для наших партнеров. Задействуем не только Гомель, но и всю область — крупные наши районные центры: Мозырь, Светлогорск, Жлобин и другие», — поделился некоторыми планами глава региона.
XIX Гомельский экономический форум объединил около 500 участников из разных стран. В программе — пленарное заседание, презентация экономического и инвестиционного потенциала Гомельской области, выставка «Промышленность. Наука. Технологии», стратегические сессии, двусторонние переговоры в формате В2 В, посещение делегациями предприятий и объектов региона.
За годы проведения Гомельский экономический форум стал признанной и авторитетной площадкой для обсуждения актуальных вопросов международного торгово-экономического, инвестиционного взаимодействия, установления надежных долгосрочных межрегиональных и кооперационных связей. -0-
Фото Сергея Холодилина.