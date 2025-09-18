Задействовать потенциал райцентров. Каким будет экономический форум в Гомеле в 2026 году

«Направлений (для развития сотрудничества. — Прим. БЕЛТА) сегодня обозначили очень много. Отзывы гостей очень неплохие. Отмечают подходы (в работе форума. — Прим. БЕЛТА) — возможность поработать не только на выставке, но и на предприятиях, поучаствовать в секциях, внести свои предложения по разным направлениям. Это и инвестиции, и финансы, и туризм, и промышленность, и инновации, и развитие регионов, и многое другое. Думаю, что нынешний форум даст положительный эффект для развития экономики Гомельской области», — сказал Иван Крупко.