Путин призвал деполитизировать вклад Сталина в Победу над Германией

Вклад генерального секретаря СССР Иосифа Сталина в Победу в Великой Отечественной войне стоит деполитизировать. С таким призывом в четверг, 18 сентября, выступил президент России Владимир Путин в рамках встречи с лидерами фракций Государственной думы РФ.

— Все, что связано с Великой Отечественной войной и с тем, какую роль сыграл Сталин в Победе, надо иметь в виду и постараться это деполитизировать, — сказал он.

По словам главы государства, забывать роль, которую Сталин сыграл во время войны, было бы несправедливо, передает пресс-служба Кремля.

В начале июля съезд КПРФ принял резолюцию, в которой признал ошибочным доклад преемника Сталина на должности Никиты Хрущева «О культе личности и его последствиях», представленный на XX съезде КПСС. Согласно резолюции, КПРФ считает необходимым «оценить ошибочным и политически предвзятым» доклад Хрущева, сделанный на закрытом заседании 25 февраля 1956 года.

Взгляды на личность Сталина в обществе противоречивы. В конце июня неизвестные облили красной краской бюст Иосифа Сталина, установленный в селе Амирово Буздякского района Башкортостана. Торжественное открытие бюста состоялось 8 мая по инициативе местного жителя при поддержке КПРФ, причем скульптура была выполнена в розовом цвете. Спустя полтора месяца на бюст было совершено нападение, а организаторы опубликовали видео акции в соцсетях.

