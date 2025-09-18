Синдром хронической усталости: врач дала советы, как вернуть силы

Чтобы восстановить силы, Коновалова предлагает восемь шагов: заменить кофе на цикорий или иван-чай, снизить воспалительную нагрузку, добавить в рацион ягоды годжи и шелковицу, есть пищу в теплом виде, завтракать в течение часа после пробуждения и ложиться спать не позже 23:00. Также важно уделять время отдыху и использовать ароматерапию для снижения стресса.