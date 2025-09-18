Синдром хронической усталости: врач дала советы, как вернуть силы

Синдром хронической усталости знаком многим: постоянное чувство разбитости, нехватка сил и трудности с концентрацией. Медики называют это состояние «синдромом уставших надпочечников». Врач-гинеколог и эндокринолог Мария Коновалова назвала восемь шагов, которые помогут справиться с состоянием. Об этом пишет aif.ru.
— С надпочечниками во многом связана наша способность выдерживать стрессовые нагрузки, активировать противоопухолевый и противоинфекционный иммунитет, вырабатывать эстрогены в климактерическом периоде у женщин. Именно состояние надпочечников определяет продолжительность нашей жизни, — поделилась специалист.
По ее словам, признаки снижения работы надпочечников — это частая усталость, бессонница или трудности с пробуждением, проблемы с вниманием, набор веса в области талии, отеки, выпадение волос и тяга к сладкому. Если такие симптомы знакомы, врач посоветовала пересмотреть образ жизни и питание.
Чтобы восстановить силы, Коновалова предлагает восемь шагов: заменить кофе на цикорий или иван-чай, снизить воспалительную нагрузку, добавить в рацион ягоды годжи и шелковицу, есть пищу в теплом виде, завтракать в течение часа после пробуждения и ложиться спать не позже 23:00. Также важно уделять время отдыху и использовать ароматерапию для снижения стресса.