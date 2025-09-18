Названо реальное воздействие антисептиков на здоровье кожи

— Антисептики в основном состоят из спиртов, отдушек и различных вспомогательных компонентов, поэтому при регулярном использовании спирты могут вызывать сухость и шелушение кожи, отдушки и другие добавки — привести к дерматитам, аллергии и нарушению баланса кожного микробиома, — пояснила эксперт.