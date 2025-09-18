Названо реальное воздействие антисептиков на здоровье кожи

Многие россияне по привычке со времен пандемии коронавируса постоянно обрабатывают руки антисептиками. Но привычка, которая казалась безопасной, может приносить неожиданный вред, рассказала заведующая кафедрой биологической безопасности Университета РОСБИОТЕХ Асият Абдуллаева. Об этом пишет «Газета.Ru».
— Антисептики в основном состоят из спиртов, отдушек и различных вспомогательных компонентов, поэтому при регулярном использовании спирты могут вызывать сухость и шелушение кожи, отдушки и другие добавки — привести к дерматитам, аллергии и нарушению баланса кожного микробиома, — пояснила эксперт.
Кроме того, чрезмерное использование спиртовых средств повреждает кожу. Через микротрещины могут проникать опасные микроорганизмы. Мытье рук с мылом в этом случае оказывается более эффективным и безопасным.
Абдуллаева подчеркнула, что полностью заменять мыло антисептиками нельзя. Бактерии со временем привыкают к компонентам средств, а грязь с кожи не удаляется полностью, отметила специалист.