Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Автозаводском районе Нижнего Новгорода благоустроили площадь

Ее ключевым элементом стало гранитное панно с картой окрестностей.

Благоустройство общественного пространства перед универмагом в Автозаводском районе Нижнего Новгорода завершилось при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в пресс-службе правительства области.

Ключевым элементом обновленной площади стало гранитное панно с картой района. Там жители смогут найти знакомые им дома и достопримечательности. В ходе работ специалисты также уложили разноцветную брусчатку, высадили более тысячи деревьев и кустарников, установили скамейки, урны, перголы. Кроме того, они смонтировали современные остановочные павильоны, наладили систему освещения. Благоустроенная площадь является частью единого архитектурного ансамбля центра Автозаводского района.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.