В Автозаводском районе Нижнего Новгорода благоустроили площадь

Благоустройство общественного пространства перед универмагом в Автозаводском районе Нижнего Новгорода завершилось при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в пресс-службе правительства области.
Ключевым элементом обновленной площади стало гранитное панно с картой района. Там жители смогут найти знакомые им дома и достопримечательности. В ходе работ специалисты также уложили разноцветную брусчатку, высадили более тысячи деревьев и кустарников, установили скамейки, урны, перголы. Кроме того, они смонтировали современные остановочные павильоны, наладили систему освещения. Благоустроенная площадь является частью единого архитектурного ансамбля центра Автозаводского района.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.