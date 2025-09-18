Ричмонд
Суд по требованию Генпрокуратуры передал РФ издательство «Музыка»

В доход РФ обращены компании ООО «Издательство Гамма-пресс» и «Музыкальное издательство П. Юргенсон».

Источник: Аргументы и факты

Перовский суд Москвы по требованию Генпрокуратуры РФ передал в доход государства издательство «Музыка» с архивом нотных изданий, собранных за 150 лет. Об этом стало известно в ходе судебного заседания.

Судья Евгения Клипа огласила решение, согласно которому иск Генпрокуратуры удовлетворен в полном объеме. Кроме того, в доход РФ обращены созданные генеральным директором издательства «Музыка» Марком Зильберквитом компании ООО «Издательство Гамма-пресс» и «Музыкальное издательство П. Юргенсон».

Марк Зильберквит, гражданин США, возглавил издательство в 2004 году и имел право без доверенности действовать от имени юридического лица. Генпрокуратура утверждает, что он использовал эти полномочия для нарушения антикоррупционного законодательства, инициировав процесс приватизации издательства и скрыв личные корыстные мотивы. Передача нотной библиотеки в частную собственность была запрещена Росимуществом.

Генпрокуратура требовала обратить в доход РФ более 10 тысяч именных акций АО «Издательство Музыка», а также доли в уставных капиталах ООО «Издательство Гамма-пресс» и ООО «Музыкальное издательство П. Юргенсон», зарегистрированные на Зильберквита и Анастасию Юргенсон.

Ранее в собственность России вернули Петропавловск-Камчатский морской порт.