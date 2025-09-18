Суд по требованию Генпрокуратуры передал РФ издательство «Музыка»

Марк Зильберквит, гражданин США, возглавил издательство в 2004 году и имел право без доверенности действовать от имени юридического лица. Генпрокуратура утверждает, что он использовал эти полномочия для нарушения антикоррупционного законодательства, инициировав процесс приватизации издательства и скрыв личные корыстные мотивы. Передача нотной библиотеки в частную собственность была запрещена Росимуществом.