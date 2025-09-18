На базе школы в кузбасском поселке Верх-Чебула открыли агрокласс

«Учеба в агротехнологических классах — это элемент бесшовного образования. С полученными знаниями ребята без проблем смогут поступить в Кузбасский аграрный университет и агролицей при университете. Всего в этом году в Кузбассе откроются 20 агроклассов в 8 сельских школах», — отметил глава региона Илья Середюк.