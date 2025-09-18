Ричмонд
На базе школы в кузбасском поселке Верх-Чебула открыли агрокласс

В нем дети будут усиленно заниматься химией, биологией, физикой и математикой.

Новый агротехнологический класс открыли на базе школы в поселке Верх-Чебула в Кузбассе при поддержке национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в администрации Чебулинского муниципального округа.

В этом классе будут готовить специалистов для агропромышленного комплекса. Детям предстоит углубленно изучать химию, биологию, физику, математику, а также основы животно- и растениеводства. Подчеркивается, что класс оснастили современным оборудованием.

На церемонии открытия для школьников провели экскурсию по животноводческому комплексу «Чебулинский». Там ребята увидели, как изнутри устроен агропромышленный сектор.

«Учеба в агротехнологических классах — это элемент бесшовного образования. С полученными знаниями ребята без проблем смогут поступить в Кузбасский аграрный университет и агролицей при университете. Всего в этом году в Кузбассе откроются 20 агроклассов в 8 сельских школах», — отметил глава региона Илья Середюк.

Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.