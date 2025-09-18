ФК «Спартак» и «Ростов» объявили стартовые составы на матч 4 тура Кубка России

ФК «Спартак» и «Ростов» объявили стартовые составы на матч 4-го тура Кубка России, который состоится сегодня, 18 сентября. Напомним, предстоящую игру донская команда проведет на выезде.
ФК «Спартак»: 1 Помазун, 82 Хлусевич, 3 Ву, 6 Бабич, 2 Рябчук, 5 Барко, 47 Зобнин, 83 Жедсон, 7 Солари, 28 Зорин, 91 Заболотный. Запасные: Максименко, Довбня, Дуарте, Литвинов, Умяров, Хлусевич, Солари, Барко, Жедсон, Угальде, Массалыга.
ФК «Ростов»: 71 Одоевский (вр), 3 Сако, 5 Прохин, 22 Семенчук, 57 Жбанов, 78 Чистяков, 87 Лангович, 19 Байрамян (к), 58 Шанталий, 62 Комаров, 69 Голенков. Запасные: Ятимов, Мелехин, Тарасов, Игнатов, Вахания, Кучаев, Колтаков, Щетинин, Аджаса, Мохеби, Андриянов, Сулейманов.
Начало встречи в 20:45 по московскому времени.
