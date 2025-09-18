«За месяц родительства похудели на 10 кг». Приемная мама четверых детей откровенно об усыновлении

Иконописец, сестра милосердия и приемная мама Лариса Нежборт — о вере и любви к ближнему. За первый месяц своего родительства, усыновив двух братьев, супруги Нежборт даже похудели на 10 кг каждый. А через некоторое время взяли к себе еще двух сестричек. Матушка Лариса и отец Сергий признаются, что с пополнением семейства их жизнь пошла по более сложному сценарию, но они счастливы в своем решении стать приемными мамой и папой и готовы делиться опытом. Чему научили их «колючие» дети и как написание святых ликов связано с появлением двух девочек в их судьбе, читайте в нашем материале.
«Для художника честь — служить Богу, заниматься иконописью».
У каждого верующего — свой путь к Богу, как и у Ларисы Нежборт, которая родилась в семье геологов, прибывших в Беларусь из России по распределению. Наша героиня вспоминает, что как-то учительница литературы сказала на уроке: «Каждый грамотный человек должен прочесть Евангелие!». Ее слова стали стимулом для юной девушки. Не прошло и двух дней, как школьница на деньги, сэкономленные на обедах, купила в книжном киоске книгу, на обложке которой значилось: «Библия. Новый Завет».
— Признаюсь, Евангелия, повествующие о жизни и деяниях Христа, сильно меня поразили! Благодаря Новому Завету я усвоила, что такое хорошо, а что такое плохо, — говорит матушка Лариса.
Первой молитве — «Отче наш» — ее научила бабушка. Она же и крестила Ларису в 13 лет. Но осознанный путь к вере пришел к девочке через любовь к живописи еще в детстве. Когда родители Ларисы в начале 90-х переехали в Минск, она перешла в выпускной класс, но это не помешало ей осуществить давнюю мечту — пойти еще и в художественную школу, куда однажды на урок живописи пришел священник.
— Ребята, кто из вас хотел бы написать икону для храма? — спросил гость у начинающих художников.
— Я! — вызвалась Лариса.
Так наша собеседница впервые испытала свои силы в храмовой живописи, а созданная ею икона стала дипломной работой. После школы Лариса поступила в Минское художественное училище имени Глебова. Временем творчества и духовного подъема для девушки стали именно годы учебы в училище.
— Там я осознала, что для художника честь — служить Богу и заниматься иконописью, писать святые лики! — признается Лариса Владимировна.
На первом курсе училища она очень хотела попасть на исповедь — и желание сбылось. Знакомая девушка привела Ларису в Петро-Павловский храм на Немиге — к батюшке Андрею, который позднее и начнет строить Свято-Елисаветинский монастырь. Здесь же начнет свою деятельность в качестве иконописца и Лариса Владимировна с работы над иконостасом храма в честь Святителя Николая Чудотворца, расположенного в нижнем пределе — под Свято-Елисаветинской церковью. Этот храм стал первым на территории обители и был освящен в декабре 1999 года.
«Важнейшая из задач сестры — быть внимательной к людям».
Имя будущего мужа Лариса услышала 1 сентября на первой линейке в училище. Студент Сергей, а сегодня клирик Свято-Елисаветинского монастыря и руководитель монастырской иконописной мастерской протоиерей отец Сергий Нежборт, девушке понравился сразу. Как и она ему. Многие думали, что они вообще брат и сестра, так как даже внешне были очень похожи. Пару сблизила еще и вера в Бога, а также иконопись. Поэтому никто не удивился, когда после окончания училища Лариса и Сергий связали себя священными узами брака.
Выходя замуж, девушка мечтала о многодетной семье — минимум троих или пятерых малышах. Но собственных детей у матушки Ларисы и отца Сергия так и не родилось — и наша героиня полностью погрузилась в церковную иконопись. Хотя остро продолжала переживать, особенно тогда, когда встречала в храме семьи с детьми. Ее сердце буквально сжималось от горя. С другой стороны, работая в монастыре, она видела, что у монахинь нет семьи, а она — не одинока…
Занимаясь иконописью, Лариса начала служить еще и сестрой милосердия.
— О сестричестве, которое было образовано при строящемся Свято-Елисаветинском монастыре, мечтала давно. Когда по воскресеньям видела на акафисте сестер в красивом белом одеянии — испытывала непреодолимое желание быть рядом с ними, но меня долго не принимали. И вот когда в очередной раз на исповеди я призналась батюшке Андрею, что очень хочу быть сестрой милосердия, он дал добро.
На следующий день матушке Ларисе выдали сестринское облачение, и она пошла служить в психиатрическую больницу «Новинки» — РНПЦ психического здоровья, расположенную за стенами монастыря.
— Признаюсь, вначале у меня мало что получалось. Но со временем я набралась мужества и опыта. Знала, что важнейшая из задач сестры — быть внимательной к людям, слушать их с состраданием…. А также разговаривать с ними — о Боге, вере, церкви и спасении души, — подчеркивает наша героиня и признается, что было непросто, особенно с теми, кто оставался неверующим — даже на краю своей жизни. Но сестра милосердия матушка Лариса упорно ходила к душевно больным, помогая им, увещевая, выслушивая их боль. Потом ей показалось, что такой нагрузки мало, и она попросилась еще во 2-ю городскую клиническую больницу — в отделение реанимации. И сегодня именно туда она спешит к нуждающимся в помощи и сострадании больным. Правда, уже гораздо реже, так как служба в иконописной мастерской и семья стали занимать практические все время.
«Усыновление — дело, которое не терпит суеты».
За заботами и домашними хлопотами мечты о детях не покидали матушку Ларису и отца Сергия. И супруги задумались об усыновлении.
— К этой теме пришли случайно, — вспоминает героиня проекта. — Еще в 90-х, когда наш храм только начинал строиться и приход был небольшим, на службу приходила одна семья — папа, мама и их трое детей… Совсем скоро малышей стало пятеро: в семье появилось еще двое мальчишек. Притом не младенческого возраста. Так мы узнали, что их усыновили…
Потом матушка Лариса познакомилась еще с одной женщиной, которая, будучи одинокой, усыновила двоих ребят, оставшихся без родителей. Такие встречи дали понять супругам, что они могут стать родителями, не имея собственных деток. Определиться с выбором помогла свекровь. «А может быть, вам взять ребеночка из детского дома?» — предложила она. Матушка Лариса благодарна за тот совет матери мужа.
Процесс по усыновлению занял примерно год. Собирали справки, супругов тестировали медики, психологи, МЧС, они прошли специальные курсы. В ходе подготовки муж и жена Нежборт, как и многие в их положении, обращались в Национальный центр усыновления…
— Тогда нам казалось, что слишком долго ждали, но сейчас думаю, что все правильно — у нас было время подготовиться. Усыновление — такое дело, которое не терпит спешки, суеты, — делает вывод собеседница, а еще советует обращаться к людям, имеющим подобный опыт.
Супруги решили, что нужно усыновить именно мальчишек. И желательно сразу двоих. Самым сложным стал момент выбора.
— Он напомнил мне выбор невесты, готовящейся к свадьбе, а жениха, с которым предстоит прожить всю жизнь, нужно было выбирать из 10 претендентов, — замечает матушка Лариса и признается, что, когда поехали в Дом ребенка, ей было страшно: «А вдруг ошибусь с выбором?». Главврач сказала: когда вы почувствуете, что эти дети — ваши, тогда и будем подавать документы в суд.
— С первой встречи ничего не почувствовала, — сказала матушка, потому тем, кто захочет усыновить ребенка, вначале советует прислушиваться к нянечкам и воспитателям, которые общаются с детками.
И все же сердце подсказало матушке взять двух братиков-погодков — двух и трех лет. Так первыми в доме отца Сергия и матушки Ларисы появились старший Артем и младший Матвей, которым сегодня 15 и 14 лет. Инициатором усыновления в семье Нежборт была именно матушка Лариса, хотя изначально ее супруг был не в в восторге от ее решения. Но потом муж стал ее главной поддержкой, а родители — со временем начали заботиться о приемных внуках как о родных. Самым сложным для молодых родителей стал первый месяц: супруги даже похудели — на 10 кг каждый. Очень переживали за детей, у которых были проблемы с развитием, но делали все, чтобы мальчики почувствовали себя дома, рядом с мамой и папой.
— Вскоре все более-менее наладилось, — признается она. И к тому времени, когда старший Артем собрался в школу, матушка Лариса и отец Сергий поняли, что все делали правильно.
«Любовь к ребенку возникает в процессе его воспитания».
Время спустя супруги решили переехать в квартиру побольше. Стали смотреть варианты в районе Свято-Елисаветинского монастыря, недалеко от которого и проживали.
— Одна из квартир очень понравилась, и я подумала: «Господи, если эта квартира станет нашей, мы еще одного ребенка возьмем!» — вспоминает матушка Лариса.
Так, через пять лет после первого усыновления супруги Нежборт решились еще на третьего ребенка. Так как маленьких девочек на удочерение на то время не было, решили взять ребенка под опеку. Выбор пал на милашку-улыбашку Катю из Витебска. А через некоторое время супруги узнали, что у Кати есть младшая сестра Велена, отданная в детский дом.
— Признаемся, в планы взять четвертого ребенка не входило. Но несмотря на то, что я только что вышла из декрета, который брала на Катюшу, мы за неделю собрали документы, съездили к ней — познакомились и, недолго думая, подали документы на опеку, — вспоминает наша собеседница.
К 2021 году в семье Нежборт стало уже четверо детей — Артем, Матвей, Катерина и Велена. И хотя, в отличие от усыновленных мальчишек, обе девчонки оформлены под опеку, супруги не видят большой разницы: все ребята им одинаково дороги.
— С пополнением семейства наша жизнь пошла по более сложному сценарию. К нашему случаю вполне применимы слова древнегреческого философа Сократа: «Если тебе попадется хорошая жена — будешь счастлив, а попадется плохая — станешь философом». Так и с усыновленными детьми: если попадется легкий ребенок — будешь просто счастлив, а если попадется сложный — наработаешь уйму полезных компетенций и навыков. Рост твоего самосознания будет обеспечен на 100%. Нам пришлось идти по второму пути, — уточняет собеседница, но ни она, ни ее супруг сегодня ни о чем не жалеют, они искренне любят всех своих детей.
— Любовь к ребенку возникает в процессе его воспитания, а у него к тебе — тем более! Даже если дети — «колючие», они все равно нуждаются в нашей любви. Я это вижу по своим, — говорит Лариса Владимировна.
Занимаясь воспитанием детей, матушка Лариса продолжает свою миссию в сестричестве, а также пишет иконы. Некоторые из созданных ею святых ликов она связывает с появлением в их семье детей.
— Например, когда писала икону Иоакима и Анны — родителей Богородицы — покровителей семьи и деторождения, которые сами молились, и Господь им дал девочку Марию, у нас появилась Катя. Потом стала рисовать икону Захария и Елисаветы — родителей Иоанна Предтечи, у которых также не было долго детей, но они молились, и Господь им послал мальчика. Тогда у нас появилась еще одна девочка — Велена, — рассказала наша собеседница.
Имея многолетний опыт усыновления и опеки, матушка и сама стала настоящим философом.
— Когда человек искренне делится любовью с другим человеком, особенно с нуждающимся в тепле и участии ребенком, — это не канет в пустоту, а ляжет на благодатную почву. И дело здесь даже не в стакане воды, который дети могут подать в старости. Если в тебе есть жертвенность, желание помогать другим, кому нужна помощь, — то просто делай.
Помогай, делись своим теплом, временем, силами! — советует собеседница.
Как и каждая мать, Лариса Владимировна мечтает о хорошем будущем для своих детей и… о внуках.
— Хочу, чтобы у них все было хорошо. Чтобы дети нашли свое призвание, профессию, близких людей, создали благополучные семьи. Чтобы их дети не оказались в детском доме, чтобы они рожали и воспитывали своих малышей сами. А мы бы им помогали, — признается матушка Лариса.
Тамара МАРКИНА,
фото Татьяны МАТУСЕВИЧ,
газета «7 дней».
