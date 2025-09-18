«За месяц родительства похудели на 10 кг». Приемная мама четверых детей откровенно об усыновлении

— Признаюсь, вначале у меня мало что получалось. Но со временем я набралась мужества и опыта. Знала, что важнейшая из задач сестры — быть внимательной к людям, слушать их с состраданием…. А также разговаривать с ними — о Боге, вере, церкви и спасении души, — подчеркивает наша героиня и признается, что было непросто, особенно с теми, кто оставался неверующим — даже на краю своей жизни. Но сестра милосердия матушка Лариса упорно ходила к душевно больным, помогая им, увещевая, выслушивая их боль. Потом ей показалось, что такой нагрузки мало, и она попросилась еще во 2-ю городскую клиническую больницу — в отделение реанимации. И сегодня именно туда она спешит к нуждающимся в помощи и сострадании больным. Правда, уже гораздо реже, так как служба в иконописной мастерской и семья стали занимать практические все время.