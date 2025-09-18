«Переодели в новую форму и отправили в Братиславу». Этот белорус стал участником первого Парада Победы в Москве

Родился ветеран в Гомельской области. Родители умерли рано и старшие сестры заботились о младших детях. В 1940-м поступил в Ленинградскую школу фабрично-заводского обучения. А в мае следующего года вместе с товарищами отправился на Урал, где работал штукатуром у станции Юрга в Новосибирской области. Они строили один из военных заводов и жилье для будущих сотрудников. Когда началась война, работа закипела с утроенной силой. На фронт ушел в 1942 году, как только исполнилось 18 лет. Сначала оказался в нестроевом батальоне Уральского военного округа, а после стал красноармейцем запасного полка Степного фронта.