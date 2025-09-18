«Переодели в новую форму и отправили в Братиславу». Этот белорус стал участником первого Парада Победы в Москве

Белорус Михаил Чекан стал одним из участников Парада Победы 1945 года в Москве. Множество раз он рассказывал и своим родным, и школьникам, на встречи с которыми часто ходил, о впечатлениях от участия в этом грандиозном событии, от вида Красной площади и поверженных вражеских знамен. Это был триумф победителей.
Родился ветеран в Гомельской области. Родители умерли рано и старшие сестры заботились о младших детях. В 1940-м поступил в Ленинградскую школу фабрично-заводского обучения. А в мае следующего года вместе с товарищами отправился на Урал, где работал штукатуром у станции Юрга в Новосибирской области. Они строили один из военных заводов и жилье для будущих сотрудников. Когда началась война, работа закипела с утроенной силой. На фронт ушел в 1942 году, как только исполнилось 18 лет. Сначала оказался в нестроевом батальоне Уральского военного округа, а после стал красноармейцем запасного полка Степного фронта.
Наводчик 76-милиметровой пушки Второго Украинского фронта Михаил Чекан принимал участие в Курской битве. Артиллеристы сражались против фашистских «тигров» и «пантер», как вдруг его орудие было уничтожено прямым попаданием снаряда. Сам он выжил чудом. Где-то рядом воевал и его старший брат Василий, который пал там смертью храбрых, но об этом семья узнает только после войны.
Когда началось наступление советских войск и немцы отступили к Днепру, артиллерийский полк, где служил Михаил Чекан, передали в резерв Главнокомандующему Второго Украинского фронта. Осенью началось новое наступление, уже на правом берегу Днепра, — и Михаил Чекан вновь чуть не погиб. На этот раз его орудие разбило бомбой, но сам артиллерист остался цел.
Дальше боевой путь бойца проходил по Украине. 30 октября 1943 года наводчик 1844-го истребительно-противотанкового артиллерийского полка 30-й отдельной истребительно-противотанковой артиллерийской бригады рядовой Михаил Чекан отличился в бою в районе села Петрово Кировоградской области, за что был награжден орденом Славы III степени. А дальше были тяжелейшие бои на территории Румынии, Венгрии, Чехословакии. За мужество, проявленное при освобождении Румынии, был награжден орденом Красного Знамени и медалью «За отвагу».
Новость о Великой Победе пришла, когда полк, в котором тогда служил наш герой, находился в Чехословакии, у Праги. Дочь ветерана вспоминала, что неожиданно ее отца переодели в новую форму и отправили в Братиславу, где находился штаб полка. Там ему и сообщили, что он направляется в Москву для участия в Параде Победы. День 24 июня 1945 года стал памятным для Михаила Архиповича на всю оставшуюся жизнь.
А дальше его ждал долгий путь на Дальний Восток, в Монголию. Во время советско-японской войны он был командиром орудия 578-го истребительного артиллерийского полка 47-й истребительной противотанковой артбригады Забайкальского фронта. Демобилизовался боец в мае 1947 года.
Проект «Парад Победителей: истории и лица» выходит в газете «7 дней» и на сайте БЕЛТА дважды в месяц. На протяжении целого года мы будем рассказывать о белорусах, принимавших участие в первом в истории СССР Параде Победы. Эти люди воевали под Ржевом и Одессой, выиграли Сталинградскую и Курскую битвы, освобождали Беларусь, взяли Берлин. А 24 июня 1945 года триумфальным маршем прошествовали по Красной площади в Москве. Они — лица нашей самой Великой Победы! −0-
