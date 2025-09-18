Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Арестованный экс-мэр Петрозаводска Любарский хочет отправиться на СВО

Обвиняемый в получении взятки на 37 млн рублей Владимир Любарский ранее участвовал в СВО как доброволец и был ранен.

Источник: Аргументы и факты

Экс-заместитель главы Карелии по внутренней политике и экс-мэр Петрозаводска Владимир Любарский, обвиняемый в получении взяток, обращался в Минобороны РФ для заключения контракта и ухода на СВО, передает ТАСС.

По словам адвоката Александра Кукушкина, это было еще 4 июля, но ответа до сих пор никакого нет.

Напомним, летом 2023 года Петросовет принял отставку Любарского по собственному желанию. Он отправился на СВО как доброволец в составе отряда «Ахмат». Затем Любарский был ранен и вернулся в Петрозаводск.

Позже стало известно о возбуждунии против бывшего чиновника уголовного дела о получении взятки. В ноябре 2024 года он был арестован. Любарскому вменяют получение более 37 млн рублей от представителей фирмы, оказывающей услуги питания организациям здравоохранения и социальной сферы республики.