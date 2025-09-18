Арестованный экс-мэр Петрозаводска Любарский хочет отправиться на СВО

Экс-заместитель главы Карелии по внутренней политике и экс-мэр Петрозаводска Владимир Любарский, обвиняемый в получении взяток, обращался в Минобороны РФ для заключения контракта и ухода на СВО, передает ТАСС.
По словам адвоката Александра Кукушкина, это было еще 4 июля, но ответа до сих пор никакого нет.
Напомним, летом 2023 года Петросовет принял отставку Любарского по собственному желанию. Он отправился на СВО как доброволец в составе отряда «Ахмат». Затем Любарский был ранен и вернулся в Петрозаводск.
Позже стало известно о возбуждунии против бывшего чиновника уголовного дела о получении взятки. В ноябре 2024 года он был арестован. Любарскому вменяют получение более 37 млн рублей от представителей фирмы, оказывающей услуги питания организациям здравоохранения и социальной сферы республики.