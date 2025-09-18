Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пенсионерка задушила подругу кабелем на отдыхе в Испании

Пенсионерка из Великобритании убила свою подругу во время отдыха на европейском курорте. Об этом сообщило издание The Sun.

Пенсионерка из Великобритании убила свою подругу во время отдыха на европейском курорте. Об этом сообщило издание The Sun.

Инцидент произошел в испанском городе Бенидорм. Изначально в полицию поступило сообщение от знакомого британок. Он обнаружил одну из женщин мертвой на полу в квартире. Вокруг шеи убитой был обмотан кабель.

64-летняя туристка, которую подозревали в убийстве подруги, сама сдалась экстренным службам. Кабель передали судебно-медицинским экспертам для дальнейших проверок. О причинах убийства в материале не уточняется.

В июле пенсионер в Подмосковье убил свою знакомую, после чего расчленил ее тело на 20 частей. Трагедия случилась в Электростали. Туда 67-летняя Светлана приехала, чтобы погостить у своего друга Сергея. Между друзьями неожиданно вспыхнул конфликт, мужчина в порыве злости ударил женщину по затылку, она скончалась.