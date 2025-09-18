Пенсионерка задушила подругу кабелем на отдыхе в Испании

В июле пенсионер в Подмосковье убил свою знакомую, после чего расчленил ее тело на 20 частей. Трагедия случилась в Электростали. Туда 67-летняя Светлана приехала, чтобы погостить у своего друга Сергея. Между друзьями неожиданно вспыхнул конфликт, мужчина в порыве злости ударил женщину по затылку, она скончалась.