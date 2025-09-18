Пенсионерка задушила подругу кабелем на отдыхе в Испании

Пенсионерка из Великобритании убила свою подругу во время отдыха на европейском курорте. Об этом сообщило издание The Sun.
Инцидент произошел в испанском городе Бенидорм. Изначально в полицию поступило сообщение от знакомого британок. Он обнаружил одну из женщин мертвой на полу в квартире. Вокруг шеи убитой был обмотан кабель.
64-летняя туристка, которую подозревали в убийстве подруги, сама сдалась экстренным службам. Кабель передали судебно-медицинским экспертам для дальнейших проверок. О причинах убийства в материале не уточняется.
В июле пенсионер в Подмосковье убил свою знакомую, после чего расчленил ее тело на 20 частей. Трагедия случилась в Электростали. Туда 67-летняя Светлана приехала, чтобы погостить у своего друга Сергея. Между друзьями неожиданно вспыхнул конфликт, мужчина в порыве злости ударил женщину по затылку, она скончалась.