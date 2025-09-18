Ричмонд
За неделю в Башкирии вскочили цены на помидоры, бананы и куриные яйца

В Башкирии подорожали помидоры, бананы и куриные яйца.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии за неделю подорожали помидоры, бананы и куриные яйца. Это следует из данных, опубликованных Башстатом.

Согласно предоставленной специалистами статистики, в период с 8 по 15 сентября помидоры подорожали на 15,1%. На этой неделе их средняя цена составила 110,80 рубля. Также жителям республики на 2,14% больше придется отдать за бананы (средняя цена — 123,37 рублей) и на 1,72% за куриные яйца (53,79 рубля).

Однако на этой неделе на 3,71% подешевели столовая свекла (32,23 рубля), на 1,91% — шлифованный рис (96,77 рубля), на 1,44% — морковь (31,78 рубля).

