За неделю в Башкирии вскочили цены на помидоры, бананы и куриные яйца

Согласно предоставленной специалистами статистики, в период с 8 по 15 сентября помидоры подорожали на 15,1%. На этой неделе их средняя цена составила 110,80 рубля. Также жителям республики на 2,14% больше придется отдать за бананы (средняя цена — 123,37 рублей) и на 1,72% за куриные яйца (53,79 рубля).