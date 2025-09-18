В Молдову после холода и дождей возвращается жара: Когда температура воздуха поднимется до +28 градусов — прогноз синоптиков

В Кишиневе днем завтра +22, переменная облачность, средняя скорость ветра 17 км/час, максимальные порывы — 41 км/час. Вероятность дождя всего 5% — переживем. Ночью около 15 со знаком плюс.
В прошлом году в столице в этот день было +21. Где-то рядом погода «ходит».
На юге Молдовы днем + 25, ночью 12−15 со знаком плюс. Облачно.
На севре страны днем + 20, ночью около +7. Облачно.
Уже к выходным к нам вернётся лето. Пока еще не бабье. Видать «бабуля» «внучку» с теплом прислала. Наслаждаемся хорошей погодой.
