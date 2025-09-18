Ричмонд
Первая эвакуированная из сектора Газа семья россиян прибыла в Москву

Семья из девяти человек прибыла в аэропорт «Домодедово».

Первая семья россиян, эвакуированных из сектора Газа при содействии российских дипломатов, прибыла в Москву, передает РИА Новости.

Сообщается, что семья из девяти человек прибыла в аэропорт «Домодедово». Эвакуированные поблагодарили российские власти за вхождение в их положение и содействие в переезде.

Ранее собщалось, что из сектора Газа в Иорданию были эвакуированы 50 россиян.

Напомним, граждан России начали вывозить из палестинского анклава на фоне начавшейся широкомасштабной операции Израиля.

