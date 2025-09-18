Из-за масштабного спортивного мероприятия в Уфе перекроют несколько улиц

В связи с проведением мероприятия завтра с 08:30 до 12:00 в Демском районе будет ограничено движение автотранспорта. Перекрытыми окажутся улицы Правды (от Ухтомского до Мусы Джалиля), Ухтомского (от Правды до Островского), Островского (от Ухтомского до Мусы Джалиля) и Мусы Джалиля (от Правды до Островского). Выезд из близлежащих дворов будет временно закрыт, а схема движения общественного транспорта изменена.