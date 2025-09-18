Из-за масштабного спортивного мероприятия в Уфе перекроют несколько улиц

В Уфе состоится забег «Кросс нации». Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.
Завтра забеги пройдут одновременно в четырех местах: парке культуры и отдыха «Демский», СОК «Биатлон», сквере 50-летия СССР и на стадионе «Водник». Центральным городским стартом станет забег в субботу в парке «Кашкадан». Открытие мероприятий запланировано на 11:00, участникам предстоит преодолеть дистанцию в два километра.
Для участия необходимо зарегистрироваться через личный кабинет на портале «Госуслуги». К соревнованиям допускаются все желающие, прошедшие медицинский осмотр и получившие разрешение врача.
В связи с проведением мероприятия завтра с 08:30 до 12:00 в Демском районе будет ограничено движение автотранспорта. Перекрытыми окажутся улицы Правды (от Ухтомского до Мусы Джалиля), Ухтомского (от Правды до Островского), Островского (от Ухтомского до Мусы Джалиля) и Мусы Джалиля (от Правды до Островского). Выезд из близлежащих дворов будет временно закрыт, а схема движения общественного транспорта изменена.
Администрация города рекомендует жителям заранее планировать маршруты и учитывать временные ограничения движения в дни проведения спортивного праздника.
