СМИ: Ваня Дмитриенко заработает свыше 56 миллионов рублей на концертах в ноябре

Российский певец Ваня Дмитриенко заработает более 56 миллионов рублей благодаря двум сольным концертам, которые пройдут в ноябре в зале вместимостью 14 тысяч зрителей. Стоимость билетов на выступления варьируется от двух до 85 тысяч рублей. Об этом в четверг, 18 сентября, сообщил «Звездач».

— За один концерт организаторы заработают на фанатах Дмитриенко от 28 миллионов рублей, а за два мероприятия — более 56 миллионов! — передает Telegram-канал.

По данным журналистов, 3 сентября российский эстрадный певец Михаил Шуфутинский заработал около 36 миллионов рублей — такой гонорар получил артист за выступление в Государственном Кремлевском дворце, во время которого он исполнил знаменитую песню, с вычетом расходов на свет, шоу, аренду, охрану и райдер. В тот день певец отказался от выступлений на каких-либо корпоративах, несмотря на то что ему предлагали увеличенный гонорар.

24 августа СМИ сообщили, что после развода с предпринимателем Яном Абрамовым певица Алсу подняла цены на свои выступления на частных мероприятиях на два миллиона рублей. Теперь ее концерт на мероприятии обойдется в пять миллионов рублей.