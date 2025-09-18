СМИ: Ваня Дмитриенко заработает свыше 56 миллионов рублей на концертах в ноябре

По данным журналистов, 3 сентября российский эстрадный певец Михаил Шуфутинский заработал около 36 миллионов рублей — такой гонорар получил артист за выступление в Государственном Кремлевском дворце, во время которого он исполнил знаменитую песню, с вычетом расходов на свет, шоу, аренду, охрану и райдер. В тот день певец отказался от выступлений на каких-либо корпоративах, несмотря на то что ему предлагали увеличенный гонорар.