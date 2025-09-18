«Напала и покусала медсестру»: внучка Светличной ответила на слухи о ее бабушке

— После одной из таких поездок она возвращается со словами: «Я так классно жила в Португалии». Все супер. Я вышла из туалета, переспрашиваю ее: «Так что там в Португалии?» И слышу: «В какой Португалии? Я же там никогда не была». А прошло всего две минуты, — рассказала внучка актрисы.