«Напала и покусала медсестру»: внучка Светличной ответила на слухи о ее бабушке

В скором времени пройдет год со дня смерти заслуженной артистки РСФСР Светланы Светличной. Однако в Сети продолжают распространяться слухи о жизни актрисы. Внучка Светличной Мария Ивашова ответила на некоторые из них.
В эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале она раскрыла подробности последних лет жизни Светличной, которая страдала от деменции.
— Она жила одна и от скуки стала звонить в скорую помощь: Ой, у меня давление высокое. Если приезжала бригада, состоящая из женского персонала, то она от госпитализации отказывалась. Если же она видела перед собой мужчин, то сразу соглашалась. И, как в чем была, накидывала шубу и уезжала, — поделилась Ивашова.
При этом она добавила, что семья Светличной боролась с недугами и имела возможность предоставить артистке помощь от лучших врачей, в том числе и за границей.
— После одной из таких поездок она возвращается со словами: «Я так классно жила в Португалии». Все супер. Я вышла из туалета, переспрашиваю ее: «Так что там в Португалии?» И слышу: «В какой Португалии? Я же там никогда не была». А прошло всего две минуты, — рассказала внучка актрисы.
В один день, по словам Ивашовой, Светличную пришлось положить в больницу. После проведенного лечения семья приехала забирать артистку, но им отказали, потому что та внезапно набросилась на медсестру.
— Спускается главный врач и говорит: «Я ее не отпущу. Она напала на медсестру и покусала ее». Так ее и перевезли в психиатрическую клинику — поэтому не надо говорить, что мы сдали ее туда. Я вообще в этом не участвовала, — пояснила она.
С годами деменция ухудшалась. Артистка начала спать днем и бодрствовать ночью, звоня знакомым. А после и вовсе начала сбегать из дома.
Актриса скончалась 16 ноября после продолжительной болезни. Последние несколько месяцев она находилась в больнице. 27 августа ее признали неизлечимо больной и присвоили паллиативный статус. При этом она дала на это согласие. Незадолго до смерти состояние Светличной стало стремительно ухудшаться. По неофициальным данным, причиной ее смерти стала сердечная недостаточность.