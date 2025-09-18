Владимир Машков сказал, будет ли играть на исторической сцене «Табакерки»

«Сегодня для всего нашего театра, для меня лично — удивительный день. Мы возвращаемся в подвальный театр, с которого началась наша жизнь», — сказал во дворе жилого дома на Чаплыгина, где располагается «Табакерка» (ТОТ), худрук театра Владимир Машков, стоя рядом со скульптурной композицией — драматургами Володиным, Вампиловым и Розовым.
Когда-то театр создал для своих учеников Олег Табаков, которому в августе исполнилось бы 90 лет. Владимир Машков — один из них, причем, любимый. И, чего уж там, самый успешный. Сегодня он показал журналистам, как можно преобразить пространство в 2000 кв.м. с небольшим, но безумно популярным зрительным залом, в который во все годы было сложно попасть. «Страсти по Бумбарашу», «На всякого мудреца довольно простоты», «Билокси Блюз», «Смертельный номер», «Матросская тишина» — эти и другие спектакли очень любили зрители, какие-то из них до сих пор идут на сцене ТОТ. Первые студенты Олега Табакова вместе с учителем чистили и ремонтировали помещения студии, чтобы потом выходить на ее сцену. Но избавиться от затоплений так и не получилось — с этим театр жил все годы.
Теперь ТОТ не просто красивый, но и современный, стильный, а главное — удобный для зрителей, где более комфортными стали гардероб, буфет, туалетные комнаты. Машков даже пообещал открыть ресторан «Артист» с оригинальными блюдами. «Что-нибудь придумаем», — заверил худрук.
Сезон в историческом «подвале» еще не начался, но Машков уже рассказал о планах театра. Эту сцену (главное здание на Сухаревской площади будет ремонтироваться и реставрироваться) отдадут молодым. В новом сезоне здесь создадут свои спектакли актеры Севастьян Смышников, Артур Касимов и Владислав Миллер (у него планируется дебют). Одной из постановок станет «С любимыми не расставайтесь». Будет ли занят в постановках худрук? Все в руках молодых режиссеров — ответил Владимир Львович. «Жду предложений!».