Владимир Машков сказал, будет ли играть на исторической сцене «Табакерки»

Когда-то театр создал для своих учеников Олег Табаков, которому в августе исполнилось бы 90 лет. Владимир Машков — один из них, причем, любимый. И, чего уж там, самый успешный. Сегодня он показал журналистам, как можно преобразить пространство в 2000 кв.м. с небольшим, но безумно популярным зрительным залом, в который во все годы было сложно попасть. «Страсти по Бумбарашу», «На всякого мудреца довольно простоты», «Билокси Блюз», «Смертельный номер», «Матросская тишина» — эти и другие спектакли очень любили зрители, какие-то из них до сих пор идут на сцене ТОТ. Первые студенты Олега Табакова вместе с учителем чистили и ремонтировали помещения студии, чтобы потом выходить на ее сцену. Но избавиться от затоплений так и не получилось — с этим театр жил все годы.