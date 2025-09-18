Ричмонд
Курские бренды одержали победу на Всероссийском конкурсе «Знай наших!»

Лучшими признаны марка детской одежды Lory Tots и сидр «Артис».

Два предприятия из Курской области стали победителями Всероссийского конкурса брендов «Знай наших!», сообщили в региональном министерстве экономического развития. Мероприятие состоялось при поддержке национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Всего Курская область представила на конкурс 55 предприятий в четырех номинациях. В номинации «Креатив» победу одержало предприятие «ФормТекс» с брендом детской одежды Lory Tots, известным во многих регионах России. В категории «Продукты питания» лучшим признан бренд сидра «Артис» одноименного курского предприятия.

«Победы наших производителей на таком значимом федеральном уровне — это закономерный результат их упорной работы по созданию качественного и конкурентоспособного продукта. Мы гордимся нашими победителями и будем продолжать оказывать всестороннюю поддержку бизнесу региона в их развитии», — отметил врио заместителя председателя правительства Курской области — министра экономического развития региона Левон Осипов.

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.