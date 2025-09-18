Во Франции более 500 тысяч человек приняли участие в акциях протеста

В ряде городов, включая Париж, Нант, Ренн, Лион и Марсель, мирные шествия переросли в беспорядки. Некоторые участники громили витрины магазинов и банковские офисы. Полиция применяла слезоточивый газ и задерживала нарушителей. Для поддержания порядка власти задействовали более 80 тысяч сотрудников полиции и жандармерии, а также бронетехнику и дроны. Также митингующие в стране заблокировали путь к оборонному предприятию Eurolinks.