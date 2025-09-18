Во Франции более 500 тысяч человек приняли участие в акциях протеста

Во Франции прошли массовые акции протеста против сокращения социальных расходов. По данным МВД республики, которые привела газета Le Figaro, в них участвовали свыше 500 тысяч человек.
В Париже, как сообщила префектура полиции, на улицы вышли около 55 тысяч демонстрантов. По оценке профсоюза «Всеобщая конфедерация труда» (CGT), общее число протестующих по всей стране превысило 1 миллион человек.
В ряде городов, включая Париж, Нант, Ренн, Лион и Марсель, мирные шествия переросли в беспорядки. Некоторые участники громили витрины магазинов и банковские офисы. Полиция применяла слезоточивый газ и задерживала нарушителей. Для поддержания порядка власти задействовали более 80 тысяч сотрудников полиции и жандармерии, а также бронетехнику и дроны. Также митингующие в стране заблокировали путь к оборонному предприятию Eurolinks.