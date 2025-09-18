«Мурашки бежали по телу». Участники международного медиатура «Дорогами Победы» посетили Брест

Участники международного медиатура «Дорогами Победы», проведя два дня в Бресте, отправляются в Минск. В городе над Бугом они познакомились с историей мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» и музея «5 форт», возложили цветы к Вечному огню, а также пообщались с представителями ветеранских организаций региона.
На захват отводилось всего восемь часов.
Прибыв 17 сентября в мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой», участники международного медиатура возложили цветы к Вечному огню у монумента «Мужество». После этого журналистов, многие из которых посещали Брест впервые, познакомили с историей обороны легендарной цитадели над Бугом, которая 22 июня 1941 года первой приняла удар.
На захват Брестской крепости фашистское командование отводило до 8 часов, подчеркнула младший научный сотрудник мемориального комплекса Ирина Мысак: «Накануне Великой Отечественной войны в крепости размещались части 6-й и 42-й стрелковых дивизий, а также пограничники 17-го Краснознаменного погранотряда. Главной их задачей на случай войны должен был стать выход из крепости, а для их прикрытия должен был остаться один батальон и один артиллерийский дивизион. Всего же накануне войны в крепости находилось около 9 тыс. человек, проживало около 300 семей. 22 июня в 4.15 утра противник обрушил на крепость шквал огня. В течение 30 минут по цитадели было выпущено более 5 тыс. снарядов и мин. Противник вел прицельный огонь по мостам, складским и жилым помещениям, а также по оборонительной казарме. На захват отводилось всего 8 часов. И под этим обстрелом наши части, неся огромные потери, пытались выйти из крепости. После артобстрела штурмовые группы противника начинают переправляться через Западный Буг, и уже к 9 часам утра они окружили крепость полностью».
К этому моменту из крепости успели выйти не все, в ней осталось около 4 тыс. человек: не только военнослужащие, но женщины и дети, проживающие здесь. С этого момента историки разделяют оборону крепости на два периода. «Первый — с 22 до 29−30 июня, до генерального штурма крепости, второй — с 1 по 20-е числа июля, когда противник уничтожал оставшиеся очаги сопротивления. Последним из них стал Восточный форт на Кобринском укреплении, где оборону возглавил майор Петр Гаврилов. Он попал в плен на 32 день войны и является последним официально известным защитником крепости», — подчеркнула Ирина Мысак.
Младший научный сотрудник мемориального комплекса рассказала журналистам историю 14-летней Лиды, дочери защитника крепости Николая Нестерчука. Судьба этой девочки и ее семьи никого не оставила равнодушным.
«Лида навсегда запомнила сцену прощания со своим отцом. Она вспоминала, что на третий день войны, когда их отправляли в плен, ее отец, повернувшись к своему сослуживцу Ивану Акимочкину, сказал: “У меня в пистолете два патрона: один для врага, другой себе. Когда наступит последний момент, у меня не хватит сил застрелить ее своей рукой. Пусть уходит”. А после повернулся к дочери и сказал: “Живи, доченька, слышишь, живи!” И Лида Нестерчук выжила, после войны отучилась в медицинском институте и до конца своей жизни работала в больнице. А вот ее отец Николай Васильевич погиб в боях в крепости в конце июня».
О смерти Ивана Акимочкина также сохранились свидетельства одного из защитников крепости. Он вспоминал, что в первые числа июля фашисты ворвались в казарму, где завязалась последняя рукопашная схватка. Немцы загнали их в угол, окружили, вывели на площадь. Вскоре вытолкнули Акимочкина и на глазах всех присутствующих расстреляли.
Солдат словно смотрит на тебя.
Скульптурная композиция «Жажда» рассказывает об одной из наиболее драматичных сторон обороны крепости. Водопровод был поврежден уже в первый день войны, а лето в том году стояло необычайно жаркое. Воду просили раненые бойцы, женщины, дети, больные люди. Конечно, противник прекрасно осознавал положение защитников, поэтому берега реки простреливались днем и ночью. Многие защитники погибли, пытаясь добыть воду. Среди них был и Вячеслав Мейер. Он не смог выдержать стоны своих раненых сослуживцев: добежал до реки, набрал воды, вернулся с ней обратно в казарму и успел передать ее через окно, сказав лишь, что это вода для раненых — как тут же был убит. Но многие погибли, так и оставшись неизвестными.
В память об этих жертвах в крепости установили скульптурную композицию «Жажда», которая оставила у участников медиатура неизгладимое впечатление. Представитель Армении Грант Сарафян признался, что солдат словно смотрит на посетителей крепости.
«Я впервые посетил Брест и Брестскую крепость. Признаюсь честно, до сегодняшнего дня очень мало знал о том, что произошло именно в Бресте. Памятники, расположенные на территории мемориального комплекса, выглядят настолько реалистичными, что создается впечатление, будто солдаты смотрят на тебя. Особенно меня растрогал памятник “Жажда”. Когда смотрел на него, мурашки бежали по телу», — отметил он.
Крепость и Брест находились в оккупации до 28 июля 1944 года, были освобождены от немецко-фашистских захватчиков в ходе наступательной операции Красной армии «Багратион». В 1956 году на территории крепости был открыт первый музей. Сегодня мемориальный комплекс включает в себя постройки XIX и начала XX века, руины, оставленные войной, а также памятники и монументальные скульптуры. Элементом мемориального комплекса является и главный вход в крепость.
У нас в стране ничего подобного нет.
Во время второго дня в Бресте участники медиатура отправились в форт № 5 — уникальный памятник русской фортификации конца XIX — начала XX веков. Расположен он в юго-западной части города. Построен был в 1879—1880 годах как одно из передовых укреплений крепости. В ходе модернизации был существенно усилен, став одним из фортов второй, внутренней фортовой линии Брест-Литовской крепости. 19 января 2021 года здесь была торжественно открыта экспозиция «Форт № 5 Брестской крепости».
По словам экскурсовода мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» Андрея Мазура, форт представляет собой пятиугольное бетонное сооружение площадью один квадратный километр. Максимальная вместимость сооружения была от 500 до 600 человек. Изначально его сделали из кирпича, затем дважды перестроили. «В Первой мировой он являлся одним из самых мощных укреплений крепости. В дальнейшем, пережив две войны, форт прекрасно сохранился», — отметил экскурсовод.
Во время Великой Отечественной войны форт был захвачен 34-й пехотной дивизией Вермахта. Освобожден в ходе операции «Багратион» 28 июля 1944 года 160-й стрелковой дивизией и 70-й армией 1-го Белорусского фронта.
Подземные галереи и казематы также сильно впечатлили иностранных журналистов. Как признался представитель Кыргызстана Бактыбек Качкынов, ничего подобного он даже представить не мог, отправляясь сюда. «У нас в стране подобных сооружений нет. Конечно, были очень удивлены, увидев все эти строения. Сложно даже представить, сколько сил ушло на их создание. Это по сути целый город, спрятанный под землей. Как они все это отстроили, просто удивительно. И столько лет уже все существует, форт пережил две мировые войны. Еще нам показывали быт солдат: как они жили где питались. Непросто, наверное, было жить в таких условиях под землей», — отметил он.
Международный медиатур журналистов информационных агентств стран СНГ «Дорогами Победы» проходит с 15 по 24 сентября в пяти городах России и Беларуси. Участники уже посетили Москву и Брест. В столицу Беларуси они прибудут вечером 18 сентября. За два дня журналисты посетят Государственный мемориальный комплекс «Хатынь», музей истории Великой Отечественной войны, Курган Славы и Историко-культурный комплекс «Линия Сталина», а 21 сентября отправятся в Санкт-Петербург.
Международный медиатур организован ТАСС при содействии МИД Беларуси и информагентства БЕЛТА. -0-
Юлия ГАВРИЛЕНКО.
Фото Андрея Синявского.