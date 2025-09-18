«Мурашки бежали по телу». Участники международного медиатура «Дорогами Победы» посетили Брест

На захват Брестской крепости фашистское командование отводило до 8 часов, подчеркнула младший научный сотрудник мемориального комплекса Ирина Мысак: «Накануне Великой Отечественной войны в крепости размещались части 6-й и 42-й стрелковых дивизий, а также пограничники 17-го Краснознаменного погранотряда. Главной их задачей на случай войны должен был стать выход из крепости, а для их прикрытия должен был остаться один батальон и один артиллерийский дивизион. Всего же накануне войны в крепости находилось около 9 тыс. человек, проживало около 300 семей. 22 июня в 4.15 утра противник обрушил на крепость шквал огня. В течение 30 минут по цитадели было выпущено более 5 тыс. снарядов и мин. Противник вел прицельный огонь по мостам, складским и жилым помещениям, а также по оборонительной казарме. На захват отводилось всего 8 часов. И под этим обстрелом наши части, неся огромные потери, пытались выйти из крепости. После артобстрела штурмовые группы противника начинают переправляться через Западный Буг, и уже к 9 часам утра они окружили крепость полностью».