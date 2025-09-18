Сыранков: политические партии Беларуси едины в вопросах отстаивания суверенитета и независимости страны

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Политические партии Беларуси едины в вопросах отстаивания суверенитета и независимости страны, отметил в комментарии журналистам первый секретарь ЦК Коммунистической партии Беларуси Сергей Сыранков на полях круглого стола «Роль политических партий и общественных объединений в обеспечении народного единства», передает корреспондент БЕЛТА.
Комментируя состоявшуюся вчера встречу Президента Беларуси с идеологическим активом, историческим и экспертным сообществом, Сергей Сыранков применительно к деятельности политических партий заверил в следующем. «У нас полное единство в вопросах отстаивания суверенитета, независимости нашей страны, противодействия всем вызовам и угрозам, которые волнуют наших людей в Беларуси и на внешнем контуре. В этой связи мы выступаем единым фронтом, мы монолитные, как бы кому не хотелось нас разделить», — сказал он.
Сергей Сыранков отметил, что принятый в 2023 году закон «Об основах гражданского общества» был очень своевременен. Он отсеял спекулятивные элементы на политическом поле страны. Остались истинно патриотические и ответственные за судьбу белорусского народа партии, которые имеют необходимый количественный и качественный состав, организационную структуру.
«Сегодня в белорусском обществе через призму политических партий представлены все политические силы. У белорусов есть выбор, к какой силе примкнуть, поддержкой какой партии заручиться, чтобы не только инициировать, но и реализовать собственное предложение, в том числе на высоком политическом уровне», — сказал первый секретарь ЦК.
Высказываясь по теме круглого стола, Сергей Сыранков отметил правильность решения о его проведении. «Наше законодательство, как и время, не стоит на месте. Мы сталкиваемся с новыми вызовами, определенными угрозами в деятельности всех институтов и субъектов гражданского общества. Поэтому на постоянной основе должны проводить такие живые встречи, дискуссии, обсуждения волнующих нас и всех представителей гражданского общества проблем, вопросов и вызовов, с которыми мы сталкиваемся», — отметил он. -0-