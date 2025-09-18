Сыранков: политические партии Беларуси едины в вопросах отстаивания суверенитета и независимости страны

Комментируя состоявшуюся вчера встречу Президента Беларуси с идеологическим активом, историческим и экспертным сообществом, Сергей Сыранков применительно к деятельности политических партий заверил в следующем. «У нас полное единство в вопросах отстаивания суверенитета, независимости нашей страны, противодействия всем вызовам и угрозам, которые волнуют наших людей в Беларуси и на внешнем контуре. В этой связи мы выступаем единым фронтом, мы монолитные, как бы кому не хотелось нас разделить», — сказал он.