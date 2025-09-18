Подмосковные борцы завоевали 5 медалей на всероссийском турнире в Казани

Турнир состоялся с 12 по 15 сентября в Казани и был посвящен памяти заслуженного тренера РСФСР Мягаса Сахабутдинова. В нем приняли участие 422 спортсмена из 46 регионов России. Золотые награды в копилку команды Подмосковья принесли Салим Казмахов в весовой категории до 63 кг и Темур Кулдасов в весовой категории до 72 кг. Серебро завоевал Георгий Габеев в категории до 130 кг. Бронзовыми призерами турнира стали Матвей Головенчиц (до 55 кг) и Ренат Вафобеков (до 82 кг). Медалисты представляют специализированную школу олимпийского резерва по единоборствам и Центр подготовки по олимпийским видам спорта Московской области.