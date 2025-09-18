Подмосковные борцы завоевали 5 медалей на всероссийском турнире в Казани

Спортсмены из Московской области показали выдающийся результат на XII Всероссийском турнире по греко-римской борьбе среди юниоров до 21 года, завоевав пять медалей. Соревнования прошли в соответствии с целями государственной программы «Спорт России», сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
Турнир состоялся с 12 по 15 сентября в Казани и был посвящен памяти заслуженного тренера РСФСР Мягаса Сахабутдинова. В нем приняли участие 422 спортсмена из 46 регионов России. Золотые награды в копилку команды Подмосковья принесли Салим Казмахов в весовой категории до 63 кг и Темур Кулдасов в весовой категории до 72 кг. Серебро завоевал Георгий Габеев в категории до 130 кг. Бронзовыми призерами турнира стали Матвей Головенчиц (до 55 кг) и Ренат Вафобеков (до 82 кг). Медалисты представляют специализированную школу олимпийского резерва по единоборствам и Центр подготовки по олимпийским видам спорта Московской области.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.