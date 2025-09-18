Кардиолог Ерусланова рассказала, к чему может привести пропуск завтрака

Пропуск завтрака может спровоцировать серьезные проблемы с сердечно-сосудистой системой, но только при условии, если это вызывает стресс. Об этом рассказала врач-кардиолог Ксения Ерусланова.
По ее словам, когда человек пропускает прием пищи из-за срочных дел или нехватки времени, в его крови повышается уровень кортизола.
— Этот глюкокортикоидный гормон запускает процессы воспаления, а также может стимулировать рост атеросклеротических бляшек, — пояснила специалист.
Она добавила, что со временем такой образ жизни может привести к проблемам с сосудами и увеличить риск инфаркта и инсульта. При этом у людей, которые не завтракают осознанно — придерживаются интервального голодания или соблюдают мусульманский пост Рамадан — нет такого негативного влияния на организм. Ерусланова отметила, что подобные различия объясняются тем, что организм не испытывает стресс, поэтому разрушительный механизм не запускается, передает kp.ru.
Диетолог Римма Мойсенко рассказала, что лучшим вариантом школьного завтрака является каша. Она рассказала, что это блюдо дает ребенку силы благодаря волокнам, не вызывает сонливости и помогает сохранять внимательность.