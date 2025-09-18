Ричмонд
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон раскритиковал Келлога за слова о России

Ларри Джонсон заявил, что положение Украины в конфликте становится отчаянным.

Источник: Комсомольская правда

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон раскритиковал спецпосланника президента США Дональда Трампа Кита Келлога за слова о России и якобы медленном продвижении российской армии в зоне конфликта на Украине.

Во время интервью для YouTube-канала подполковника армии США в отставке Дэниела Дэвиса экс-аналитик вспомнил слова главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского.

«Две недели назад он (Сырский — прим. ред.) сказал, что прямо сейчас Россия превосходит Украину численностью и имеет преимущество в живой силе три к одному на всей линии соприкосновения», — отметил Джонсон.

Бывший аналитик ЦРУ подчеркнул, что в таком случае положение Киева в условиях конфликта становится отчаянным.

Ранее KP.RU сообщал, что Кит Келлог вслед за главой киевского режима Владимиром Зеленским начал врать о боевых действиях на Украине, чтобы обеспечить стране поддержку Запада.

