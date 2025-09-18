Ричмонд
В Выксе создадут креативное пространство в мастерских XVIII века

Там будут проводить мастер-классы и занятия для детей и взрослых, а также развивать промышленный туризм.

Здания корпусов исторических мастерских Верхне-Выксунского металлургического завода, основанного в XVIII веке, станут частью индустриально-туристического центра «Шухов-парк». Инициативу реализуют в поддержку нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Северный корпус превратят в площадку для креативных предпринимателей, где будут проводиться мастер-классы и образовательные программы для детей и взрослых. Также там откроется репетиционный зал для занятий танцами, музыкой и театральным искусством.

Южный корпус станет центром промышленного туризма, где гости познакомятся с высокотехнологичным производством завода Объединенной металлургической компании (ОМК) и индустриальным наследием региона.

«260-летние здания после реставрации станут современным общественным пространством, точкой притяжения как для жителей, так и для гостей Выксы», — отметила президент ОМК Наталья Еремина.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.