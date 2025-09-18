Ричмонд
В селе Рычково Курганской области открылся фельдшерско-акушерский пункт

Новое медучреждение будет обслуживать более 370 жителей, включая 88 детей.

Открытие нового модульного фельдшерско-акушерского пункта (ФАПа) состоялось в селе Рычково Белозерского муниципального округа Курганской области. Его возвели по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

Новое медицинское учреждение будет обслуживать более 370 жителей, включая 88 детей. ФАП состоит из трех модулей, в которых размещены процедурный кабинет, кабинет приема, санитарная комната с доступом для маломобильных групп населения и просторная зона ожидания. Здание оснащено автономными системами отопления, водоснабжения и канализации.

Напомним, это уже восьмой модульный фельдшерско-акушерский пункт, открытый в районе. Ранее аналогичные учреждения были установлены в населенных пунктах Боровское, Чимеево, Большой Камаган, Памятное, Баярак, Редькино и Мясникова.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.