В селе Рычково Курганской области открылся фельдшерско-акушерский пункт

Открытие нового модульного фельдшерско-акушерского пункта (ФАПа) состоялось в селе Рычково Белозерского муниципального округа Курганской области. Его возвели по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в региональном департаменте здравоохранения.
Новое медицинское учреждение будет обслуживать более 370 жителей, включая 88 детей. ФАП состоит из трех модулей, в которых размещены процедурный кабинет, кабинет приема, санитарная комната с доступом для маломобильных групп населения и просторная зона ожидания. Здание оснащено автономными системами отопления, водоснабжения и канализации.
Напомним, это уже восьмой модульный фельдшерско-акушерский пункт, открытый в районе. Ранее аналогичные учреждения были установлены в населенных пунктах Боровское, Чимеево, Большой Камаган, Памятное, Баярак, Редькино и Мясникова.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.