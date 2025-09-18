Что за дроны прилетели в Польшу? Эксперт указал на нестыковки в официальных заявлениях Варшавы

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заявления официальной Варшавы о том, что в Польшу прилетели дроны из России, опровергается целым рядом объективных фактов. На эти нестыковки указал депутат Палаты представителей Николай Бузин в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА.
Отвечая на вопрос о том, как относиться к заявлениям официальной Варшавы по поводу БПЛА, нарушивших воздушное пространство Польши, Николай Бузин сказал, что их следует воспринимать спокойно. «Есть такая сказка про мальчика, который пас овец и кричал про волков, хотя их не было. А когда волки действительно появились, ему никто не помог», — напомнил депутат.
По его мнению, Евросоюз и Польша в этой ситуации с беспилотниками повели себя, как мальчик из этой сказки. Кроме того, обратил внимание он, Варшава уже пыталась разыграть эту же карту. В частности, такое было в 2022 году, когда на польской территории упала украинская ракета С-300.
«Мне в этой связи нравится высказывание нашего Президента: да, рядом с нами идет война. Возможно, и на нашу территорию заходят неисправные или “заблудившиеся” дроны. Никто не застрахован от этого», — сказал Николай Бузин.
По его словам, эти БПЛА по техническим характеристикам (имеется в виду в том числе их запас топлива) просто не могли долететь с российской территории до польской. Более того, дроны не были начинены взрывчаткой. «Скажите мне, пожалуйста, какое государство специально запустит дрон без боевой части, предполагая нанести урон противнику?» — задал закономерный вопрос Николай Бузин.
Эксперт обратил внимание и на тот факт, что Запад не обнародовал данные технического контроля пролета с показом траектории. «Если бы у Запада была такая информация, поверьте мне, они бы ее использовали на полную. Ведь заявляя о том, что мы на них собираемся нападать, они это ничем не подтверждают. Если бы западные государства, в том числе Польша, располагали такой информацией, они бы ее использовали по полной программе», — уверен Николай Бузин. -0-
