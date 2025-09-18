Что за дроны прилетели в Польшу? Эксперт указал на нестыковки в официальных заявлениях Варшавы

Эксперт обратил внимание и на тот факт, что Запад не обнародовал данные технического контроля пролета с показом траектории. «Если бы у Запада была такая информация, поверьте мне, они бы ее использовали на полную. Ведь заявляя о том, что мы на них собираемся нападать, они это ничем не подтверждают. Если бы западные государства, в том числе Польша, располагали такой информацией, они бы ее использовали по полной программе», — уверен Николай Бузин. -0-