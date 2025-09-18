В Лениногорске Татарстана открыли обновленный родник «Прохладный»

Открытие родника «Прохладный» после комплексного благоустройства, проведенного по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», состоялось в Лениногорске Республики Татарстан, сообщили в администрации Лениногорского района.
Исторический родник, известный с 1950-х годов как «Лев», был значительно преображен. К источнику, расположенному рядом с лесопарком им. М. Горького, теперь ведет удобная лестница с деревянным настилом и перилами. Территорию оборудовали прогулочными мостиками, скамейками, урнами и стильными фонарями, создающими особую атмосферу в вечернее время.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.