В Лениногорске Татарстана открыли обновленный родник «Прохладный»

Исторический родник, известный с 1950-х годов как «Лев», был значительно преображен. К источнику, расположенному рядом с лесопарком им. М. Горького, теперь ведет удобная лестница с деревянным настилом и перилами. Территорию оборудовали прогулочными мостиками, скамейками, урнами и стильными фонарями, создающими особую атмосферу в вечернее время.