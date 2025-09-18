Трамп: Конфликт на Украине больше не грозит мировой войной

На той же конференции он заявил, что российский коллега Владимир Путин якобы «подвел его» в контексте урегулирования конфликта на Украине. При этом 2 сентября американский лидер вновь заявил, что «очень разочарован» Владимиром Путиным, отметив, что у них были «прекрасные отношения». По словам Трампа, потери России и Украины в ходе военного конфликта якобы исчисляются «тысячами». Он подчеркнул, что вооруженное столкновение двух государств является «бессмысленным» и оно никогда бы не началось, если бы глава Белого дома находился на своем посту в момент начала конфликта.