Украинский конфликт больше не грозит перерасти в Третью мировую войну. С таким заявлением в четверг, 18 сентября, выступил президент Соединенных Штатов Дональд Трампа в рамках пресс-конференции в Великобритании, которую транслировал Белый дом.
— Это война, которая могла перерасти в третью мировую. Думаю, теперь мы не окажемся в этой ситуации. Но все шло к третьей мировой войне, — сказал он.
При этом Трамп добавил, что его разочаровывает тот факт, что конфликт до сих пор не урегулировали. Также он подчеркнул, что на его первом президентском сроке эскалации в регионе удалось избежать.
— Если бы я был президентом, этого никогда бы не произошло. И в те четыре года этого не происходило и даже близко не было, — отметил он.
Также Трамп в ходе выступления понадеялся, что в вопросе завершения боевых действий скоро поступят «хорошие новости». Глава Белого дома добавил, что все еще считает себя обязанным способствовать урегулировать.
На той же конференции он заявил, что российский коллега Владимир Путин якобы «подвел его» в контексте урегулирования конфликта на Украине. При этом 2 сентября американский лидер вновь заявил, что «очень разочарован» Владимиром Путиным, отметив, что у них были «прекрасные отношения». По словам Трампа, потери России и Украины в ходе военного конфликта якобы исчисляются «тысячами». Он подчеркнул, что вооруженное столкновение двух государств является «бессмысленным» и оно никогда бы не началось, если бы глава Белого дома находился на своем посту в момент начала конфликта.