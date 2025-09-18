В Воронежской области обновили участок трассы М-4 «Дон» — Петропавловка

Участок трассы М-4 «Дон» — Богучар — Петропавловка протяженностью 2 км в Воронежской области отремонтировали в ходе реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном министерстве дорожной деятельности.
Подчеркивается, что к работам на этом участке приступили по инициативе местных жителей. Там, где наблюдалась сильная колейность, специалисты применили метод холодной регенерации. Затем они уложили два слоя асфальтобетона.
Кроме того, работы провели на участке дороги М-4 «Дон» — Богучар — Петропавловка — Журавка. Этот отрезок протяженностью 2 км ранее также нуждался в обновлении. К работам здесь тоже приступили по инициативе местных жителей.
Отмечается, что отремонтированные дороги связывают Богучарский и Верхнемамонский районы. Они также служат важным объездным путем во время ледохода.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.