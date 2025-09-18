В Ростовской области из-за засухи планируют принудительно вызвать дожди

— В Ростовской области погода меняется, климат меняется, тем не менее мы должны предпринимать все меры для того, чтобы получать необходимые осадки. Сейчас с Росгидрометом и регионом обсуждаем возможность проведения активных действий для принудительного вызова осадков, — сказала Оксана Лут.