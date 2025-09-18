Ричмонд
В Ростовской области из-за засухи планируют принудительно вызвать дожди

На Дону могут начать принудительно вызывать дожди.

Источник: Комсомольская правда

Власти обсуждают возможность принудительного вызова дождей в Ростовской области. Об этом сообщила министр сельского хозяйства России Оксана Лут, сообщает агентство РИА Новости.

— В Ростовской области погода меняется, климат меняется, тем не менее мы должны предпринимать все меры для того, чтобы получать необходимые осадки. Сейчас с Росгидрометом и регионом обсуждаем возможность проведения активных действий для принудительного вызова осадков, — сказала Оксана Лут.

Глава Минсельхоза России добавила, что к этому моменту предварительно подтверждается ущерб в 4 млрд рублей от заморозков и засухи в регионе.

— В Ростовской области ЧС объявлены и по заморозкам, и по засухе. Мы получили все необходимые документы. Предварительно Минсельхоз подтверждает ущерб, — прокомментировала Оксана Лут.

Напомним, в сентябре 2025 года еще в пяти районах Ростовской области ввели режим ЧС по засухе.

