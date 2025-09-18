Туристка впала в кому после падения в ванной комнате отеля

Ранее сообщалось, что отдыхавший на Ибице британский турист подвергся серьезному инциденту, в результате которого остался парализован. 37-летний Дэвид во время купания в море случайно вдохнул соленую воду, что вызвало развитие пневмонии и привело к коллапсу легкого.