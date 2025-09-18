Ричмонд
Туристка впала в кому после падения в ванной комнате отеля

Туристка из Британии упала в ванной комнате отеля на Ибице и впала в кому. Об этом сообщает Daily Star.

По информации издания, на остров 62-летняя Сью Адамс приехала вместе с мужем в конце августа. В четыре часа утра она встала в туалет, муж услышал грохот, который заставил супруга проснуться.

Мужчина в итоге обнаружил женщину лежащей на полу в ванной комнате без сознания. У нее сильно опух правый глаз.

Прибывшие медики госпитализировали женщину, у нее выявили два перелома в области поясницы. В больнице британку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Ранее сообщалось, что отдыхавший на Ибице британский турист подвергся серьезному инциденту, в результате которого остался парализован. 37-летний Дэвид во время купания в море случайно вдохнул соленую воду, что вызвало развитие пневмонии и привело к коллапсу легкого.

