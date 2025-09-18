В новой школе в забайкальском поселке Атамановка учатся почти 900 детей

Уточним, что ученики 1−3-х классов учатся в отремонтированном здании старой школы. А ребята постарше занимаются в новом просторном здании. Школа оснащена современным оборудованием. Так, в кабинете технологии установлены новые фрезерные, токарные, точильные и сверлильные станки. Это позволяет детям закреплять полученные в теории навыки на практике. А после основных занятий дети посещают спортивные секции и творческие кружки. Например, в школе для ребят обустроили танцевальный класс в специальном помещении с зеркалами.