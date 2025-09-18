В новой школе в забайкальском поселке Атамановка учатся почти 900 детей

Новая школа в поселке Атамановка в Забайкальском крае была построена в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Молодежь и дети». Она рассчитана на 560 детей, но благодаря продуманной организации пространства в ней занимаются почти 900 ребят, сообщили в управлении информационных коммуникаций администрации губернатора региона.
Уточним, что ученики 1−3-х классов учатся в отремонтированном здании старой школы. А ребята постарше занимаются в новом просторном здании. Школа оснащена современным оборудованием. Так, в кабинете технологии установлены новые фрезерные, токарные, точильные и сверлильные станки. Это позволяет детям закреплять полученные в теории навыки на практике. А после основных занятий дети посещают спортивные секции и творческие кружки. Например, в школе для ребят обустроили танцевальный класс в специальном помещении с зеркалами.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.