В Омске пройдет «Экскурсионный флешмоб»

Ежегодная акция «Экскурсионный флешмоб» состоится в Международный день туризма 27 сентября в Омске в соответствии с целями нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили на пресс-конференции заместитель министра культуры региона Светлана Бакулина и руководитель областного туристского информационного центра Анна Угарова.
Для участников акции планируют провести более 50 экскурсий. Среди них — прогулки по историческим местам и путешествия в формате квестов. Помимо этого, будут проведены экскурсии с дегустациями и мастер-классами.
Главным нововведением этого года станут прогулки с известными людьми региона. Так, министр культуры Омской области Юрий Трофимов проведет авторскую экскурсию «Омск и династия Романовых: от первого до последнего». Также организаторы акции обновят серию аудиогидов и запустят специальный конкурс с призами для участников.
Запись на бесплатные экскурсии откроется 22 сентября в 10:00 по местному времени. Подать заявку можно по ссылке. Количество участников в каждой экскурсионной группе ограничено. Старт флешмоба запланирован на 27 сентября в 12:00 по омскому времени.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.