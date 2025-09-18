В Юрге благоустроили аллею по Кузбасскому проспекту

Напомним, что проект благоустройства этой аллеи занял второе место на всероссийском голосовании за общественные территории для модернизации в 2024 году. Теперь там специалисты уложили новую тротуарную плитку. Кроме того, они смонтировали современное освещение и эстетичные парковые диваны.