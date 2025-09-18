В Юрге благоустроили аллею по Кузбасскому проспекту

Благоустройство аллеи по Кузбасскому проспекту в Юрге завершилось при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации города.
Напомним, что проект благоустройства этой аллеи занял второе место на всероссийском голосовании за общественные территории для модернизации в 2024 году. Теперь там специалисты уложили новую тротуарную плитку. Кроме того, они смонтировали современное освещение и эстетичные парковые диваны.
Напомним, что ранее работы по благоустройству завершили возле клуба «Строитель». А в ближайшее время специалисты закончат модернизировать аллею по улице Волгоградской.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.