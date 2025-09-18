Школьники с Кубани узнают о трендах сельского хозяйства на «АгроСмене»

Команда одаренных школьников из станицы Роговской в Краснодарском крае узнает о современных трендах в сфере отечественного сельского хозяйства во время всероссийской «АгроСмены», которая проходит в образовательном центре «Сириус» по федпроекту «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в администрации Тимашевского района.
В интеллектуальном интенсиве участвуют более 100 старшеклассников со всей России. Среди них — победители и призеры олимпиад и конкурсов. Школьники из станицы Роговской вошли в число лучших, поэтому получили возможность углубленно изучить агрономию и современные сельскохозяйственные технологии.
Программа смены включает три направления: инженерно-техническое, информационно-техническое и химико-биологическое. Участники интенсива узнают, как оценивать степень загрязнения почв тяжелыми металлами, анализировать качество зерна с помощью искусственного интеллекта, оптимизировать сельхозпроцессы. Кроме того, ребята погрузятся в детали генетики растений.
А во время лекций школьники узнают о передовых разработках в сельскохозяйственной сфере и востребованных профессиях в этой отрасли. Также для ребят проведут интеллектуальные игры, мастер-классы, экскурсии и спортивные мероприятия.
Отметим, что «АгроСмена» продлится две недели. Она направлена на раннюю профориентацию учащихся, увлеченных естественными науками и сельскохозяйственной отраслью. Под руководством ведущих экспертов страны школьники получат практический опыт в решении актуальных задач агропромышленного комплекса.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.